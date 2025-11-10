Riña en el Huizache deja tres hospitalizados

Durango, Dgo.

Tres personas fueron hospitalizadas tras una riña ocurrida este domingo por la noche en el fraccionamiento Huizaches; las personas participaban en una fiesta infantil que se convirtió en riña ante el exceso de consumo de alcohol.

Los lesionados son la joven Perla Vianey Vázquez García, de 22 años; así como los hermanos Luis Enrique y Alfredo Zúñiga Bernadac, de 35 y 40 años de edad. Todos, según trascendió, viven en la colonia Miguel Cruz.

Los hechos ocurrieron en un salón de eventos ubicado en la avenida 3 Culturas, cerca de la esquina con Circuito Tepehuano, lugar en el que este domingo se realizó una fiesta infantil.

Fueron vecinos quienes llamaron al número de emergencias para reportar una trifulca que incluso llegó a la vía pública, por lo que fueron enviadas, de inmediato, unidades policiacas, tanto municipales como estatales.

Cuando los oficiales llegaron, se encontraron con tres víctimas lesionadas: los hermanos, cada uno con una herida de arma blanca, mientras que la fémina tenía una contusión en el rostro.

Personal médico se encargó del traslado de las víctimas, mientras que del caso fue notificado el agente del Ministerio Público para la investigación correspondiente, pues los primeros reportes indican que el presunto o presuntos atacantes se dieron a la fuga.