Tóxicos vs. aliados: Lo bueno y lo malo en la dieta de tu mascota

Como dueños de mascotas, uno de los mayores gestos de amor es compartir. Compartimos nuestro hogar, nuestro tiempo y, a menudo, la tentación de compartir nuestra comida. Sin embargo, ese bocado inocente de la mesa puede esconder peligros inesperados. La fisiología de nuestros perros y gatos es muy diferente a la nuestra, y muchos alimentos humanos son tóxicos para ellos.

Entender la diferencia entre un ingrediente tóxico y un aliado nutricional es fundamental para su bienestar. La decisión más segura siempre será optar por un alimento natural para mascotas, formulado específicamente para cubrir sus necesidades y garantizar que solo reciben lo mejor.

Los enemigos ocultos en la cocina

Muchos ingredientes comunes en nuestra despensa son verdaderas amenazas para la salud de nuestros compañeros. No se trata de una simple indigestión; su consumo puede tener consecuencias graves e incluso fatales.

El chocolate, por ejemplo, contiene teobromina, una sustancia que los perros no pueden metabolizar y que afecta su sistema nervioso y cardíaco. Las uvas y las pasas, por otro lado, pueden provocar un fallo renal agudo.

La mejor manera de evitar estos riesgos es simple: no compartir comida de humanos y confiar en una nutrición formulada por expertos.

La lista de verificación: ¡nunca en su plato!

Para que no queden dudas, acá tienes una lista de verificación rápida de algunos de los alimentos más peligrosos que debes mantener siempre lejos del alcance de tu mascota:

Chocolate. En todas sus formas, especialmente el oscuro.

Uvas y pasas. Pueden causar insuficiencia renal.

Xilitol. Es un edulcorante en productos sin azúcar. Está presente en chicles, dulces, y algunos productos horneados.

Cebolla y ajo. Dañan los glóbulos rojos, provocando anemia.

Alcohol. Puede causar intoxicación, coma y muerte.

Aguacate. Contiene persina, tóxica para muchos animales.

Los aliados de tu mascota: nutrientes que impulsan su bienestar

Así como hay enemigos, también existen poderosos aliados nutricionales. Estos son los ingredientes que debemos buscar activamente en su alimento. Las proteínas de alta calidad, provenientes de fuentes cárnicas específicas como pollo o salmón, son los bloques de construcción para músculos fuertes y tejidos sanos.

Las grasas saludables, como los ácidos grasos Omega-3 y Omega-6, son esenciales para una piel sana, un pelaje brillante y un correcto desarrollo cerebral. Ingredientes funcionales, que aportan beneficios más allá de la nutrición básica, como el huevo deshidratado; una fuente de proteína de altísima digestibilidad, marcan la diferencia en la vitalidad de tu mascota.

La clave está en la etiqueta: elige transparencia

Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que su plato esté lleno sólo de aliados? La respuesta está en la transparencia de la marca que elegimos. Un alimento premium no solo se define por lo que contiene, sino también por lo que evita.

Maka se compromete a usar ingredientes reales y funcionales, formulando sus recetas con proteínas cárnicas específicas y nutrientes clave como el huevo deshidratado. Igualmente importante es que se eviten rellenos sin valor nutricional y conservadores artificiales que no aportan nada a la salud de tu mascota.

Elegir esta marca es tener la certeza de que solo lo “bueno”, lo seguro y lo nutritivo llega a su plato, garantizando una vida larga, sana y feliz.

