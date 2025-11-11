Dejaron su casa a las 8 am y al volver, la encontraron  vacía

Durango, Dgo

Una vivienda en el Fraccionamiento Loma Dorada Diamante fue blanco de la delincuencia, luego de que sujetos desconocidos ingresaran y sustrajeran diversos artículos mientras los propietarios se encontraban fuera. El dueño de la casa estima que el monto total de lo robado asciende a aproximadamente 93 mil pesos.

El incidente de robo a casa habitación fue reportado al número de emergencia 9-1-1 a las 20:00 horas del lunes 10 de noviembre de 2025

El afectado, de 63 años y de ocupación ingeniero, se entrevistó con las autoridades en su domicilio, ubicado en Paseo Loma Bonita, esquina con calle Loma del Citlaltépetl.

El ingeniero refirió que había dejado su casa sola desde las 8:00 de la mañana de ese mismo lunes. Al regresar por la tarde-noche, se percató de que sujetos desconocidos habían ingresado a la vivienda.

El botín sustraído incluye varios electrodomésticos, herramientas diversas y documentos personales.

Los elementos que acudieron al auxilio proporcionaron a la parte afectada los pasos a seguir para que se presente ante la instancia correspondiente e interponga la formal denuncia para dar inicio a la carpeta de investigación.