Detuvo FGR a dos hombres armados hasta los dientes en Durango

Durango, Dgo.

Dos hombres fueron vinculados a proceso por delitos federales tras ser detenidos por el Ejército Mexicano en posesión de dos armas largas, más de 200 cartuchos útiles y una granada de fragmentación.

Los detenidos son Javier O., y José G., cuya detención, según el comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, ocurrió en la calle Gabino Barreda de la ciudad de Durango.

El informe indica que fueron elementos de la milicia quienes los detectaron a bordo de un vehículo y aseguraron en poder de un arma corta, dos largas y 8 cargadores, que en suma tenían 225 cartuchos de distintos calibres.

Además, uno de los artefactos tenía aditamento lanzagranadas y contaban con una granada de fragmentación, además de una portapístola y un portacargador.

Tras el arresto, ambos fueron entregados a la Fiscalía Especializada de Control Regional y un juez encontró elementos suficientes para vincularlos a proceso y dictar para ellos prisión preventiva oficiosa.

Se fijó un plazo de dos meses para seguir con el proceso judicial una vez que concluya la investigación complementaria.