Durango, octavo lugar en robo de autos con violencia

El robo de vehículos asegurados en México alcanzó las 60,625 unidades al cierre de junio del presente año, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Un preocupante 57.2% de estos atracos, que representan 34,700 vehículos, se realizaron con uso de violencia.

La AMIS destaca que los delincuentes han enfocado sus esfuerzos en el robo de automóviles de modelos más recientes. Los vehículos equipados con tecnología avanzada, como llaves inteligentes, chips o sensores, son actualmente los más sustraídos.

El fenómeno de la violencia durante el robo de autos se concentra en ciertas entidades. La AMIS identificó las 10 entidades con el mayor índice de robo de vehículos con violencia, incluyendo a Durango.

La lista de los 10 estados con mayor índice de robo de autos con violencia es la siguiente:

Sinaloa Guerrero Tlaxcala Michoacán Zacatecas Puebla Chiapas Durango San Luis Potosí Guanajuato