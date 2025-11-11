Fallece esta mañana el Comandante Eduardo Flores Ceballo de la PID

Durango, Dgo.

La corporación de seguridad en Durango está de luto tras el sensible fallecimiento del Comandante Eduardo Flores Ceballos, de 46 años de edad, adscrito a la Policía Investigadora del Delito (PID). El deceso ocurrió esta mañana luego de que el comandante se autolesionara en su propia vivienda.

Los trágicos hechos se registraron alrededor de las 5:00 de la mañana en el domicilio del Comandante Flores Ceballos, ubicado en la calle Santa María de la colonia 12 de Diciembre, en la ciudad de Victoria de Durango.

Según la información proporcionada por la esposa, el comandante se levantó al baño, y minutos después ella escuchó la detonación de un arma de fuego. Al acudir, encontró a su esposo inconsciente, pero aún con signos vitales, por lo que solicitó auxilio de inmediato al número de emergencia 911.

Técnicos en urgencias médicas de la unidad 125 de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y trasladaron a Eduardo Flores Ceballos al área de Urgencias del ISSSTE.

A pesar de la rápida movilización y de haber salido del domicilio aún con signos vitales, el comandante lamentablemente falleció justo al ingresar al área de urgencias del hospital. El reporte de las autoridades confirma la autolesión del Comandante Flores Ceballos.

Se recomienda que, si se tiene algún familiar o conocido con síntomas de depresión o que esté pasando por una crisis, se comunique de inmediato al número de emergencia 9-1-1 para ser canalizado a servicios de atención y apoyo psicológico especializado.

Se trata de la octava muerte por suicidio en lo que va de noviembre y la 126 del año, según los conteos oficiales.