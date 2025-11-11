Hermano mayor, en estado de ebriedad, lo golpeó y dejó tirado en la calle

Durango, Dgo.

Un altercado familiar registrado durante la madrugada de este martes en la colonia El Ciprés de Durango capital, dejó como saldo un hombre lesionado en el rostro y el cuerpo, presuntamente agredido por su propio hermano.

El incidente fue reportado a las 00:30 horas a través del número de emergencia 9-1-1. Unidades de la Policía Preventiva y de la Cruz Roja se trasladaron a la Calle Enebros, en el Fraccionamiento El Ciprés.

En el lugar, la reportante, A. J. B. G., de 33 años y ama de casa, indicó que su vecino solicitó ayuda para marcar a emergencias, ya que su hermano lo había golpeado en varias ocasiones.

El lesionado fue identificado como Margarito R. T, de aproximadamente 53 años, con domicilio en la colonia El Ciprés. El agresor, señalado directamente, es su hermano Leocadio R. T., de 47 años y desempleado, con domicilio en la misma colonia.

Margarito presentaba lesiones en el rostro, específicamente en el labio y la ceja, además de haber recibido varios golpes en el abdomen.

La unidad DGO-127 de la Cruz Roja, valoró al varón lesionado. Los paramédicos determinaron que Margarito necesitaba sutura en la ceja izquierda y atención especializada.

Debido a las lesiones, el afectado fue llevado al Hospital General 450, en donde se encuentra recibiendo atención médica. Cabe mencionar que el lesionado se encontraba en estado de ebriedad y le exigía a su hermano mayor le comprara más cerveza.

A petición de la víctima, el señalado como agresor, fue detenido únicamente por falta administrativa.