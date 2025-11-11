Hombre muere al intentar desatascar su camioneta

Guanaceví, Dgo.

Un adulto mayor murió en el municipio de Guanaceví a causa de un aparente infarto, sufrido cuando se esforzaba por liberar su camioneta de un atascamiento.

El fallecido es el señor Agapito Alvarado Cano de 89 años de edad, quien en vida residía en la localidad de La Posta de Jihuites, en la mencionada demarcación ubicada en la zona norte del estado.

Según sus familiares, el adulto mayor circulaba en su camioneta cuando esta se atascó en un camino de terracería, por lo que realizó un esfuerzo extraordinario tratando de moverla.

Cuando familiares llegaron a ayudarlo, estaba ya demasiado agitado e instantes después se desvaneció, por lo que buscaron de inmediato apoyo médico; sin embargo, nada se pudo hacer por él, pues todo indica que sufrió un infarto fulminante.

Los restos de don Agapito quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado para la realización de la necropsia de ley.