Lanza Profeco sondeo sobre consumo en el Buen Fin

La Procuraduría Federal del Consumidor invita a la población a participar en el sondeo en línea sobre hábitos de consumo durante el Buen Fin 2025, con el que busca conocer sus intereses en esta fecha de mayor comercio.

Ante la cercanía de la 15 edición de la campaña comercial, la institución pretende conocer si las personas consumidoras harán compras para sustituir un producto que ya no funciona, adquirir algún electrodoméstico o electrónico que no tenían o sólo por gusto o satisfacción personal aprovecharán las ofertas.

Además de saber cuáles son los productos o servicios que se van a pagar en estos cinco días que dura el Buen Fin, entre los que destacan: ropa y calzado, celulares y accesorios para estos, equipos de cómputo, muebles, despensa, consolas y videojuegos, pantallas, productos navideños, blancos, viajes y boletos, entre otros.

También se pregunta si al realizar las compras durante los días de ofertas se han utilizado los servicios de la Profeco ante el incumplimiento de un proveedor, y si es así, cómo los evalúa. El sondeo se encuentra disponible en el sitio: https://es.surveymonkey.com/r/BuenFin2025

La Procuraduría recuerda a las y los consumidores que planifiquen sus compras, tengan presente su presupuesto, comparen precios a través del Quién es Quién en los Precios sobre artículos de mayor demanda en esta temporada, revisen las garantías y condiciones de los contratos, elijan el método de pago más conveniente a sus necesidades y guarden el comprobante de compra, mismo que será de ayuda para hacer alguna aclaración o reclamación ante un inconveniente.