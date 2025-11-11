Murió uno de los motociclistas embestidos por conductor ebrio cerca del Campestre

Durango, Dgo.

El desafortunado accidente múltiple ocurrido el domingo por la noche cerca del fraccionamiento Villas Campestre, ocasionado por un conductor ebrio, derivó en la muerte de uno de los motociclistas que embistió.

El fallecido es Alejandro Becerra Medina, de 24 años de edad, quien al momento del percance conducía una motocicleta tipo Cross de la marca Veloci.

Dicha víctima, es el varón que iba de sur a norte cuando se impactó contra la Ford Explorer conducida en segundo grado de ebriedad por Carlos Michel, de 27 años, quien volcó tras haber chocado por alcance previamente a otro motociclista.

Tal y como Contacto Hoy le informó, los hechos ocurrieron cuando Carlos iba de norte a sur por Domingo Arrieta, acompañado por Juan Antonio, de 18 años, y Daniel, de 24.

Antes de llegar al puente del Arroyo Seco, impactaron la motocicleta Vento Lithium de Fernando, a quien enviaron al suelo, pero sin consecuencias mayores.

No obstante, la Ford Explorer se descontroló y saldó el camellón, para enseguida volcara; por desgracia, Alejandro Becerra iba por el otro carril y no pudo evitar el encontronazo contra la camioneta en medio de sus volteretas.

Los cinco lesionados fueron llevados a distintos hospitales y fue en el del IMSS donde se confirmó la muerte de Becerra Medina. De momento, no se tienen más detalles sobre la condición del resto de las víctimas.