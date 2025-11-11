Podrán pagar aguinaldos, 25 % de empresas de la construcción: CMIC

Las demás, tendrán que buscar opciones para cumplir

Solamente un 25 por ciento de las empresas del ramo de la construcción tendrá la capacidad para pagar prestaciones de fin de año a sus trabajadores, sin recurrir a créditos u otras opciones para atender este compromiso, señaló Francisco Salazar Mendía, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Durango.

Al referirse a las condiciones que se presentan para el cierre de este año, el dirigente de los constructores puntualizó que “para nosotros lo más pesado es el aguinaldo y más para los que tienen muy poca actividad y han tenido que mantener su plantilla con algunos empleados de más de 10 años de antigüedad”, dijo.

Esta situación se complica para los que traen poco volumen de obra, recalcó el presidente de la CMIC, para indicar que en cuanto a la capacidad que tienen ahorita los constructores para cumplir con el pago de prestaciones de fin de año a los trabajadores, solamente un 25 por ciento de las empresas afiliadas a la Cámara, pudieran tener la solvencia para atender estas obligaciones.