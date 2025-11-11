Se metieron a robar al Jardín de Niños Justo Sierra

Durango, Dgo

El Jardín de Niños “Justo Sierra”, ubicado en la Colonia Morga de la ciudad de Durango, fue víctima de un robo sin violencia perpetrado durante la noche. Los delincuentes forzaron el acceso a un salón de clases, sustrayendo equipo electrónico de valor.

El robo fue reportado a las 8:00 horas de esta mañana, martes 11 de noviembre de 2025, a través del número de emergencia 9-1-1.

La directora de la escuela, ubicada en la calle Nayarit esquina con Zacatecas, fue la persona que reportó el incidente al C-5.

Al llegar esta mañana, el personal docente se percató de que la escuela había sido vandalizada:

Los ladrones forzaron una protección de una ventana.

Quebraron vidrios para ingresar a un aula.

Tras la revisión, se confirmó el robo de un proyector marca Esteren, cuyo valor aproximado asciende a 16 mil pesos.

Elementos de la policía acudieron al plantel y se entrevistaron con la reportante. Se le proporcionaron los pasos a seguir para que se interponga la formal denuncia ante la Fiscalía y se inicie la investigación correspondiente.