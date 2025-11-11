Se robó una tablet de una taquería en avenida 20 de Noviembre

Durango, Dgo.

Un hombre de 33 años de edad fue detenido por la Policía Municipal cuanto intentaba escapar de la taquería de la avenida 20 de Noviembre en la que tomó una tableta electrónica.

El asegurado es “El Güero”, quien dijo ser desempleado y llevar por nombre Jorge Alejandro. Tiene 33 años y vive en Jardines de Durango.

Los hechos ocurrieron en los “Tacos Arbanos”, ubicados en Plaza Vizcaya, lugar al que el individuo ingresó y tomó la tablet que utilizan para la organización de los pedidos.

El tipo intentó escapar, pero el dueño del negocio se dio cuenta a tiempo y comenzó a forcejear con él; momentos después llegó la Policía Municipal y procedieron al arresto ante el señalamiento directo.

“El Güero” fue entregado en la Fiscalía General del Estado para los procedimientos de rigor; cabe apuntar que el negocio en mención había sufrido un robo hace unos días. Investigarán para determinar si existe alguna relación con dicho atraco y “El Güero”.