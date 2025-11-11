Sin claridad despidos de burócratas: Regidor 

Actualmente no existe una estrategia de acompañamiento para las personas que estarán desempleadas debido a los recortes de personal que harán los gobiernos Estatal y Municipal, señaló el regidor Francisco Franco, al reconocer que tampoco hay claridad con respecto a la cantidad de trabajadores que serán dados de baja y los criterios para ello.

El funcionario planteó la necesidad de darle voz a muchas y muchos de los empleados del Gobierno Municipal, que los han buscado para expresar la gran preocupación que tienen por el hecho de los recortes que se han anunciado, que se seguirán traduciendo en despido.

Recordó que hace 15 días se anunciaron estas medidas, que se plantearon como la necesidad de adelgazar la nómina para acceder a mezclas de recursos federales, pero hasta el momento no se conoce una verdadera estrategia de acompañamiento para no dejar desamparadas a estas personas que serán desempleadas.

“He recibido la solicitud de muchos que están atravesando una situación complicada, que se vienen las épocas navideñas, que muchas familias serán perjudicadas por este caso, pero no hay claridad en el Municipio, no hemos escuchado que exista claridad en las cifras, cuántas, cuándo y por qué motivo serán despedidas estas personas”, insistió el regidor.

Agregó que no se ha observado un verdadero acompañamiento, una estrategia de contención para vincular a estas personas a una bolsa de trabajo, o con algún tipo de apoyo para que en el proceso paulatino puedan encontrar en qué ocuparse y cómo llevar sustento a su casa.

Finalmente, hizo un llamado más allá de partidos, no con intención de sacar un beneficio político, partidista, llamar a los gobiernos a que expliquen porqué definieron que tienen que hacer esto, que por lo menos exista sensibilidad y apoyo a estas personas.