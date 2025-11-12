Agricultor se agitó de más mientras trabaja y murió minutos después

Poanas, Dgo.

Un agricultor murió mientras trabajaba en el municipio de Poanas, del que era originario; según su compañero de labores, se agitó de más mientras cargaban de producto un vehículo y luego se desvaneció.

El fallecido es el señor Gerardo Eleodoro Rodríguez Serrato, de 48 años de edad, quien vivía en la localidad de La Villita de San Atenógenes.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, junto a otro varón de 57 años, cargaba un tráiler con pacas de alfalfa que habían maquilado. Una vez que terminaron, lucía muy agitado y, momentos después, se desvaneció.

Ante ello, fue llevado en un vehículo particular a un consultorio ubicado en Villa Unión, cabecera de Poanas, pero el médico que lo recibió ya no encontró signos vitales y declaró su deceso.

Al sitio acudió personal de la Fiscalía del Estado para los procedimientos de rigor; todo apunta a que la víctima sufrió un infarto.