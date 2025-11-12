Aseguran FGR aserradero cerca de Leoni

Durango, Dgo.

Personal de la Fiscalía General de la República aseguro este miércoles por la tarde un aserradero ubicado en la zona oriente de la capital, sin que de momento se tenga información sobre probables detenidos.

La acción se realizó en un operativo apoyado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en un inmueble ubicado en los Solares 20 de Noviembre, a unos metros del boulevard Francisco Zarco y a una cuadra de la avenida Mártires de Sonora.

Los efectivos colocaron sellos en el acceso de un establecimiento en cuyo interior hay almacenada madera y maquinaria utilizada para su procesamiento.

Sin embargo, Y aunque no fueron obstáculo para captar imágenes del operativo especial, no se informó mayor detalle sobre la naturaleza de la acción.

Se espera que, en breve, la FGR brinde más detalles sobre la investigación que llevó a este aseguramiento.