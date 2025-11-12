Chavito de 16 años muere al volcar cerca de Otinapa

Durango, Dgo.

Un adolescente de 16 años de edad sin vida y dos menores de edad más con lesiones de consideración fue el resultado de una volcadura ocurrida el martes por la noche en la zona sierra de Durango.

El occiso fue identificado como Alexis Yandel Rodríguez Santos, de 16 años de edad, quien sufrió lesiones por aplastamiento al quedar debajo de un vehículo cuyas características no han sido detalladas.

Los lesionados son Kevin Gael A. L., de 13 años, y un adolecente más cuyos datos no se obtuvieron, ya que familiares se lo llevaron a un centro médico antes de la llegada de las autoridades.

Los hechos ocurrieron en el tramo que une a la localidad de Otinapa con el poblado Jesús González Ortega, ambos pertenecientes al municipio de Durango.

A eso de las 23:30 horas se solicitó apoyo médico, dado que los tres menores de edad quedaron inconscientes a raíz del acontecimiento; en un primer momento, incluso, se anticipó la posibilidad de que todos hubieran perdido la vida.

Al llegar, no obstante, los cuerpos de emergencia se encontraron con una víctima fatal y un sobreviviente, además de que se informó del traslado de un tercer afectado.

El proceso de investigación continúa con el fin de esclarecer cómo se dio el percance y deslindar responsabilidades.