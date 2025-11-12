Inversión de NVIDIA en Nuevo León

El día de hoy, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que NVIDIA, la empresa globalmente reconocida en el software y la inteligencia artificial, aterrizará en la entidad con una inversión de mil millones de dólares (1 000 MDD) para construir el primer centro de datos “verde” (Green Data Center) de inteligencia artificial en México.

Según el mandatario, este proyecto se llevará a cabo en alianza con la firma CIPRE Holding, y permitirá que Nuevo León se consolide como “hub de inteligencia artificial”.

Entre los puntos más destacados del anuncio figuran:

La creación del primer Green Data Center de IA en México, con sede en Nuevo León. La instrucción del gobierno estatal para establecer una nueva Subsecretaría de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, a fin de atraer más proyectos tecnológicos. El posicionamiento de Nuevo León como epicentro del “nearshoring” y eje para proyectos de alta tecnología, semiconductores, automatización y energía renovable.

⚠️ Aclaración importante

Sin embargo, horas después del anuncio gubernamental, NVIDIA emitió un comunicado en el que niega que vaya a realizar una inversión financiera específica en Nuevo León de mil millones de dólares. Según la empresa, su compromiso en México y América Latina es exclusivamente para cooperación, investigación y formación de talento, y no una inversión con monto anunciado por el gobierno estatal.

Por tanto, el comunicado oficial del estado y la versión de la empresa presentan una discrepancia que deber ser tomada en cuenta al seguir el desarrollo del asunto.