Jóvenes duranguenses impulsan un renacimiento artístico LGBT+ con Kenopsia

Una nueva generación de artistas busca poner a Durango nuevamente en el mapa cultural con Kenopsia, un evento que apuesta por la creatividad, la diversidad y la colaboración entre disciplinas.

El proyecto —liderado por Jordi Reyes, fundador de Bellak Agency, junto con Casa Arcoiris— reunirá talento emergente en diseño, fotografía, danza y música. En total, siete diseñadores y tres fotógrafos duranguenses participarán, además de academias, grupos escénicos y artistas invitados, entre ellos la performista chilena Vainilla Storm.

Con este evento, que se realizará el 29 de noviembre en la Plaza IV Centenario, se busca revitalizar la escena artística local y ofrecer un espacio abierto para la comunidad.

“Kenopsia no es solo un espectáculo, es un movimiento que celebra la identidad artística de Durango y su potencial creativo”, afirmó Reyes durante la presentación.

🗓️ 29 de noviembre | 7:00 p.m. | Plaza Centenario

Entrada libre 🎟️