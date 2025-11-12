Mexiquense se volcó en un tráiler cargado con flores

Santa Clara, Dgo.- Un tráiler cargado con flores procedentes del centro del país volcó en territorio duranguense; por fortuna, y pese a lo aparatoso del siniestro, el operador solo sufrió golpes leves.

La víctima es Isaías Cortina Rojas de 36 años de edad, quien dijo tener su domicilio en el municipio de Tenancingo, en el estado de México.

Los hechos ocurrieron cuando conducía un tractocamión Freightliner por la carretera Fresnillo – Cuencamé. Según relató, a la altura del kilómetro 139 se distrajo por un momento y los neumáticos del lado derecho salieron levemente de la carretera.

Al momento de reincorporarse al pavimento, se descontroló por completo y acabó volcado sobre su costado izquierdo.

Viajeros reportaron la situación al 911 y al sitio acudieron corporaciones de seguridad tanto de Durango como de Zacatecas, que descartaron la necesidad de hospitalización.

El caso fue derivado a la Guardia Nacional, dado que el hecho ocurrió en un tramo de jurisdicción federal.