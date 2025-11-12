Murió un hombre de 46 años en la plaza 

Vicente Guerrero, Dgo.

Un hombre fue víctima de una muerte prematura en la vía pública tras sufrir un aparente infarto agudo al miocardio; el occiso era originario del municipio de Súchil, pero estaba en Vicente Guerrero cuando ocurrió la tragedia.

La persona fallecida fue identificada como Benjamín Roldán Saucedo de 46 años de edad, quien de acuerdo a sus identificaciones, era residente de la localidad de La Michilía, en la demarcación antes mencionada.

Fue al caminar por la plaza principal de Guerrero cuando, en el costado de la calle 5 de Mayo, sufrió un desvanecimiento que fue visto por comerciantes y transeúntes, que de inmediato llamaron al número de emergencias.

Minutos después arribó personal de Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, pero al valorar a Benjamín, este ya no contaba con signos vitales.

Todo hace pensar que el suchilense sufrió un infarto agudo al miocardio, aunque será la necropsia de ley la que lo confirme.