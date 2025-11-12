Patrulla estatal impacta a domicilio tras un fuerte choqu

Durango, Dgo.

Una patrulla perteneciente a la Policía Estatal se impactó contra la fachada de un domicilio del centro de la ciudad luego de un aparatoso choque, en el que estuvo involucrada una camioneta particular.

En el hecho no se reportaron lesionados de consideración, aunque sí daños cuantiosos tanto en las dos unidades motrices como en el inmueble, principalmente en su cochera.

Los hechos ocurrieron cuando la unidad policial, una Dodge de la línea RAM marcada con el número económico 490, circulaba de norte a sur por la calle Independencia del centro de la ciudad.

Justo al llegar al cruce semaforizado de Gómez Palacio, una camioneta Nissan NP-300 la impactó en el costado, lo que hizo que el patrullero perdiera el control y girara sobre su propio eje, para acabar sobre la banqueta, golpeando un domicilio.

Ante el fuerte estruendo, ocurrido poco antes de las 06:00 horas de este miércoles, vecinos salieron a revisar lo ocurrido, pero no hubo necesidad de asistencia médica, pues todo quedó en daños materiales.