Rumor de ataque armado contra Alfredo Olivas; se viralizó en redes sociales

Durango, Dgo.— La tarde de este martes comenzó a circular en redes sociales la supuesta noticia de que el cantante Alfredo Olivas habría resultado herido durante un ataque armado en una carretera de Tamaulipas. De acuerdo con las publicaciones virales, el intérprete habría recibido un disparo en el abdomen y uno de sus escoltas habría perdido la vida.

Sin embargo, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas desmintió oficialmente que exista algún reporte sobre un atentado contra el artista o sobre un hecho violento en la zona que coincidiera con la versión difundida. La autoridad estatal aclaró que no se registró ningún incidente relacionado con el cantante.

A la par, Alfredo Olivas publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece en buen estado, lo que fue tomado como una forma indirecta de negar los rumores.

El origen del supuesto ataque sigue sin aclararse, pero las plataformas sociales lo replicaron rápidamente, generando confusión entre seguidores y medios no verificados.

Hasta el momento, no existe evidencia oficial ni médica que confirme que el cantante haya sufrido alguna agresión. Todo apunta a que se trató de información falsa que se esparció sin corroboración.