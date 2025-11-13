Mujer robó más $3,500 en mercancía de Soriana

Durango, Dgo.

Una mujer adulta fue detenida por la policía luego de ser acusada de robar mercancía con valor de más de 3 mil 500 pesos en un centro comercial de la zona centro de la capital.

La asegurada es Berenice H., una fémina de unos 30 años de edad que tomó diversas prendas de vestir, artículos de belleza y hasta un bote de leche al que ni siquiera retiró el sensor.

Los hechos ocurrieron en la tienda Soriana, lugar en el que la fémina tomó algunas blusas, brasieres, artículos de belleza y un bote de fórmula láctea de la marca NAN, todo con un valor de 3 mil 618 pesos.

Dicha mercancía la acumuló en un bolso y luego intentó irse del lugar, pero ya había sido detectada por el persona, que la abordó en cuando puso un pie fuera del establecimiento.

Los vigilantes solicitaron apoyo policial y agentes confirmaron que la mujer llevaba los productos, pero sin antes haberlos pagado, por lo que la arrestaron. La tienda pidió su entrega a la Fiscalía General del Estado, pues advirtieron que denunciarán penalmente.