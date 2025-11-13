Agricultor sufrió un fuerte accidente al conducir ebrio su motocicleta

Nombre de Dios, Dgo.

Un hombre de 64 años de edad fue hospitalizado con una aparatosa herida en la cabeza tras caer aparatosamente de su motocicleta, misma que conducía cuando se encontraba en estado de ebriedad.

El lesionado es el señor Alejandro Figueroa Medina, de 64 años, quien tiene su domicilio en la localidad de San José de las Corrientes del municipio de Nombre de Dios.

Fue el miércoles cuando el agricultor, al circular en su vehículo de dos ruedas por las cercanías del panteón de la localidad de Texcalillo, perdió el control y cayó aparatosamente.

Vecinos de la zona avisaron de inmediato al número de emergencias y personal de la Cruz Roja acudió a la escena, en la que encontró al sexagenario aturdido y con una lesión aparatosa en la cabeza.

Ante la necesidad de sutura y estudios detallados, fue llevado de inmediato al Centro de Salud de Nombre de Dios, aunque no se descartó la necesidad de derivación a especialistas médicos.