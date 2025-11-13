Arrancones, exhibición y música en vivo en el Legado Girl’s Truck’s Fest.

Durango, Dgo.

El Club Legado Girl’s Truck’s Durango se prepara para encender los motores con la celebración de su gran evento multimarca, el “Legado Girl’s Truck’s Fest”, al que invitan a toda la comunidad “trokera” y al público en general.

El festival se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre en el Autódromo Durango, comenzando a partir de las 9:00 a.m..

💥 Evento gratuito con adrenalina

La entrada general al “Legado Girl’s Truck’s Fest” será completamente gratuita. La jornada estará llena de acción y exhibiciones para los amantes de la velocidad y los vehículos modificados:

Arrancones de ¼ de milla.

Área de exhibición multimarca.

Premiación y rifas para los participantes y asistentes.

🎶 Música en vivo y participación exclusiva

Para mantener el mejor ambiente durante todo el evento, se contará con la presentación en vivo del grupo ASOCIADOS DE DURANGO, quienes amenizarán la jornada con su inigualable estilo.

Quienes deseen una participación exclusiva en la exhibición, pueden inscribirse obteniendo un folio con costo de $300 pesos. Este folio incluye un kit VIP. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar llamando al (618) 252 8773.

El Club Legado Girl’s Truck’s Durango destaca que este evento es el resultado de un proyecto que busca impulsar la pasión por los motores y el poder femenino dentro del mundo de los vehículos modificados.