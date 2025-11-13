Murió tras ser víctima de una golpiza en el Fracc. San Juan

Durango, Dgo.

Un hombre de 46 años de edad murió en el Hospital General 450 a causa de las lesiones sufridas en una agresión física, ocurrida hace justo una semana; la víctima sufrió lesiones craneales y no fue posible su recuperación.

El fallecido es Luis César Díaz Gallegos, de 46 años de edad, quien estaba internado en el mencionado centro médico desde el pasado 4 de noviembre. Tenía su domicilio en la colonia José Ángel Leal.

Fue aquel miércoles por la mañana cuando fue llevado de urgencia al hospital, con contusiones diversas e inconsciente, tras ser atacado en el fraccionamiento San Juan por tres individuos que ya están plenamente identificados.

Los médicos se esforzaron desde el primer momento para atender su salud, pero con el paso de los días la evolución no fue la deseada y la noche del miércoles 12 de noviembre se confirmó su deceso.

Tras la defunción, la Fiscalía intensificó la búsqueda de los presuntos agresores para llamarlos a cuentas y que respondan por este asesinato.