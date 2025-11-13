Otro adolescente muerto en aparatosa volcadura

Vicente Guerrero, Dgo.

Un adolescente de 16 años de edad murió el miércoles por la noche a raíz de una volcadura ocurrida en el municipio de Vicente Guerrero; tres jóvenes más fueron hospitalizados por este mismo percance.

El fallecido es Gael Gerardo Anguiano Pacheco, de 16 años de edad, quien vivía en la zona centro de la mencionada cabecera municipal.

En tanto que los lesionados Mía Andrea, de la misma edad; Santiago Nael, de 15 años; y Alina García Sánchez, de 18; todos son estudiantes y se divertían juntos en un Jeep Wrangler cuando ocurrió el hecho de tránsito.

El informe indica que los hechos ocurrieron en la carretera que conecta a Vicente Guerrero con la localidad rural de San Francisco Javier.

Al llegar, el personal se encontró con un Jeep Wrangler volcado, sin uno de los neumáticos, por lo que no se descarta que la pérdida de este haya sido la causa del hecho de tránsito.

Al revisar a Gael, personal de Protección Civil ya no encontró signos vitales, por lo que se concentraron en los sobrevivientes. Trascendió que al menos dos de los lesionados fueron llevados al Hospital General 450, dada la gravedad de sus afectaciones.