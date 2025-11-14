Aumenta venta de pan por bajas temperaturas

Hasta un 25 por ciento en establecimientos de la entidad

Las condiciones del clima que se presentan desde la temporada de lluvias en la entidad favorecieron la venta del pan, que tiende a incrementarse conforme baja la temperatura hasta un 25 por ciento, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora local (Canainpa), Fernando Flores Gómez.

Al referirse al comportamiento que se observa en las ventas del pan en general, el empresario puntualizó que siempre se ha señalado que el producto que se elabora tiene un consumo muy susceptible con respecto al clima, es decir, “entre más fresco haga, las ventas tienen a incrementarse, incluso exponencialmente por la cantidad de frío que haga”, dijo.

Reconoció que durante este año se tuvo un tema a favor en cuanto al clima, pues hubo algo de agua y con ese temporal alcanzó a refrescar, por lo que al revisar las ventas que se han tenido en meses anteriores, se encontró que hubo un poco más fresco que en otros años, lo cual benefició a esta industria, pues no se cayeron tanto las ventas durante el verano.

Con respecto al aumento en el consumo, aclaró que la demanda puede cambiar de una semana a la otra, pero en promedio consideró que la venta se incrementó entre un 20 y 25 por ciento, debido precisamente a la temperatura que se presentó por las lluvias, así como el descenso que se registra desde hace algunos días.

Por otra parte, con respecto a los precios del pan, indicó que aunque se registraron aumentos en algunos productos con los que se elabora, se han mantenido los precios, “creemos que los incrementos que hemos sufrido por algunos de los proveedores, se compensa con otros que se han mantenido; estamos aguantando un poquito el embate de los tiempos en cuanto a los incrementos, y hemos mantenido el precio prácticamente durante todo el año”, puntualizó.