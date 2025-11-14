Conductor pierde el control y se impacta contra poste con cámara de videovigilancia

Durango, Dgo

Un accidente vial tipo choque contra objeto fijo se registró la madrugada de hoy en la colonia Asentamientos Humanos de Durango, dejando como saldo dos mujeres lesionadas. El conductor perdió el control de la unidad, impactándose contra un poste que sostenía una cámara de videovigilancia del C5.

El percance fue reportado al número de emergencia 9-1-1 a las 01:50 horas.

El vehículo involucrado fue un automóvil Chevrolet Beat, modelo 2021, de color gris, con placas GBV175E. El conductor fue identificado como S. E. Z. E., de 24 años de edad.

El joven circulaba sobre el Bulevar Primo de Verdad y, al llegar a la esquina con la calle Doroteo Arango de la colonia Asentamientos Humanos, perdió el control e impactó un poste metálico. El poste, que resultó aparentemente sin daño, tenía instalada una cámara de videovigilancia perteneciente al C5.

A bordo del vehículo viajaban dos acompañantes que resultaron con heridas en diferentes partes del cuerpo:

V. G. G, de 45 años de edad.

La menor K. J. H. G., de 17 años de edad.

Ambas mujeres lesionadas fueron trasladadas a las instalaciones del ISSSTE por la ambulancia 002 del SEEM para recibir atención médica.

El accidente fue atendido por la unidad de vialidad de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (D.M.S.P). El vehículo quedó bajo resguardo de las gruas, en lo que se deslindan respnsabiliddes por el daño al patrimonio municipal y el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado por los daños materiales ocasionados y las lesiones de las acompañantes.