Motociclista se fue por la banqueta y atropelló a un señor

Durango, Dgo.

Un adulto mayor resultó con algunos golpes al ser víctima de un atropellamiento ocurrido, atípicamente, sobre una banqueta; el presunto responsable es un joven motociclista que fue asegurado por la autoridad.

La víctima es el señor Hilario Cruz Hernández, de 71 años de edad, quien fue atendido por personal de la Cruz Roja Mexicana, dados los golpes que sufrió.

El presunto responsable del siniestro es el joven Jovany Fernando, de 18 años de edad, quien al momento del siniestro conducía una motocicleta Vento 170.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Azucenas, cuando el mencionado motociclista iba incorrectamente por la banqueta. Al llegar a la esquina con Crisantemo, se encontró con el peatón adulto mayor y lo impactó.

De momento no se cuenta con datos del diagnóstico de la víctima, pero se espera que en breve las autoridades abunden en detalles.