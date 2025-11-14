Mujer falsificó una constancia de estudios y le dieron casi 3 años de cárcel

Gómez Palacio, Dgo.

La falsificación de una constancia de estudios derivó en un juicio para una mujer de Durango que, al ser encontrada culpable, fue sentenciada a casi 3 años de prisión.

Se trata de una fémina identificada como María T., cuya edad no fue informada, pero que ya recibió una sentencia del orden federal por el delito cometido en la región Laguna del estado de Durango.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General de la República, la fémina presentó ante una institución pública, como parte de un trámite persona, una constancia de estudios que resultó apócrifa.

Una vez detectada la irregularidad, la instancia en mención (no revelada) denunció el caso y se inició un procedimiento judicial por el delito de uso de documento público falso, que está previsto y sancionado por el Código Penal Federal.

Una vez que se comprobó la culpabilidad, un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila, la sentenció a 2 años y 8 meses de prisión y al pago de una multa de 133 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a poco más de 15 mil pesos.