Murió haciendo ejercicio en un área verde del oriente de la ciudad

Durango, Dgo.

Un hombre que en vida respondia al nombre de Gerardo Arellano Rubio de 43 años de edad, murió este viernes por la mañana mientras practicaba ejercicio en un área verde de la zona oriente de la ciudad; pese a que técnicos en urgencias médicas llegaron poco después, no fue posible salvarlo.

Según los datos iniciales, el occiso es un varón de unos 43 años de edad, cuyo deceso ocurrió en un espacio público del fraccionamiento Los Fresnos.

La información disponible indica que la víctima estaba haciendo ejercicio en el jardín que está sobre la calle Sierra de Topia cuando se desvaneció, por lo que al verlo, testigos solicitaron presencia de apoyo médico.

Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil, que tiene cerca una de sus estaciones, llegaron a la escena, pero ya nada se podía hacer por la víctima.

De los restos quedó a cargo personal de la Fiscalía General del Estado, que anticipó que la víctima perdió la vida a causa de un probable infarto agudo al miocardio, aunque será la necropsia lo que lo establezca a plenitud.