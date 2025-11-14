¿Regresa la tenencia vehicular a Durango?

Durango, Dgo.— Aunque desde hace más de una década la tenencia vehicular dejó de cobrarse en Durango gracias a un subsidio del 100 %, en los últimos días volvió a surgir la duda entre los automovilistas: ¿podría regresar este impuesto?

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial ni un decreto del Congreso local que confirme su reactivación; sin embargo, versiones nacionales y discusiones fiscales a nivel estatal han vuelto a colocar el tema sobre la mesa.

Por un lado, para 2026 algunos estados del país podrían reinstalar el cobro de la tenencia como parte de una estrategia para fortalecer las finanzas locales. Aunque Durango no aparece aún en una lista definitiva, se menciona como un estado donde el impuesto podría regresar si así lo aprueba el gobierno estatal.

Actualmente, los duranguenses únicamente pagan el refrendo vehicular por $2432 pesos, un trámite obligatorio que se cobra cada año y que se mantiene como una de las principales fuentes de ingresos estatales. Este refrendo incluye descuentos durante los primeros meses del año, pero no sustituye el potencial ingreso que representaría volver a cobrar la tenencia.

La mayoría lo percibe como un golpe económico más en un contexto de inflación y aumento de tarifas.

Hasta el momento, ni el gobernador ni la Secretaría de Finanzas han dado declaraciones que aclaren la situación, pero de darse y si el panorama presupuestal 2026 resulta desfavorable, el tema podría pasar de rumor a propuesta legislativa.

Por ahora, la recomendación a los propietarios de vehículos en Durango es estar atentos a los proyectos de Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal, que suelen presentarse a finales de cada año y donde podría incluirse cualquier modificación tributaria.