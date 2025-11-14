Se metieron a su casa por la ventana del baño para robarle

Durango, Dgo.

Uno o más delincuentes ingresaron a un domicilio ajeno del fraccionamiento Villas del Guadiana I y causaron desorden en prácticamente toda la casa; sin embargo, su botín no fue tan significativo, pues solo encontraron una alcancía con unos pocos cientos de pesos.

Los hechos ocurrieron en el transcurso del jueves en un inmueble ubicado en la calle Circuito Centauro del mencionado asentamiento, lugar que, de acuerdo a la víctima, estuvo prácticamente todo el día sin su presencia.

Al llegar a eso de las 21:30 horas, se encontró con un desorden total, pues el delincuente o delincuentes removieron muchas pertenencias, incluida la almacenada en roperos y cajones.

Sin embargo, el único faltante de valor que notó la víctima fue una alcancía que, según calculó, no tenía más de 800 pesos.

El hecho aparentemente ocurrió horas antes de que la víctima se diera cuenta, por lo que en los alrededores no había ya sospechoso. Por ello se le recomendó denunciar formalmente ante la Fiscalía General del Estado.