Volcadura cerca de Tayoltita cobró la vida de un sexagenario

Durango, Dgo.

San Dimas, Dgo.

Una volcadura ocurrida en el tramo carretero que une a los municipios de San Dimas, en Durango, y San Ignacio, en Sinaloa, cobró la vida de un sexagenario que vivía en el estado vecino.

Se trata del señor Jesús Alberto Lara Astorga, de 62 años de edad, cuya defunción fue reportada por personal del Hospital General 450, lugar en el que se dio el fallecimiento.

El informe indica que la víctima sufrió un accidente a bordo de una pick-up habilitada como taxi cuando se trasladaba entre la localidad de Tayoltita, San Dimas, y su lugar de origen, el poblado Tenchoquelite de San Ignacio, conocido por estar junto a un arroyo del mismo nombre.

Dadas las lesiones que sufrió, lo trasladaron ese día, 4 de noviembre, desde allá a la Unidad Médica Sur “Del Carmen”, una pequeña clínica ubicada en la colonia Valle del Sur de la ciudad de Durango.

Ahí permaneció hasta el domingo 9, cuando lo dieron de alta hospitalaria y le ordenaron cuidados domiciliarios; sin embargo, en su casa se agravó repentinamente y lo llevaron al Hospital General 450, donde por desgracia perdió la vida.