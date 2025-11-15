Asegura FGR dos predios con ‘huachicol’

Gómez Palacio, Dgo.

Cateos de la Fiscalía General de la República derivaron en el aseguramiento de dos predios en los que había indicios de almacenamiento ilegal de combustible.

El primer aseguramiento se realizó en territorio del municipio de Lerdo, a un costado de la carretera libre Durango – Gómez Palacio.

Ahí el personal arribó, mediante orden de cateo, a un inmueble en cuyo interior había 5 mil litros de combustible de origen aparentemente ilegal, almacenados en un tanque con capacidad para 20 mil.

Había, además, una bomba despachadora conectada a una pistola dispensadora.

El segundo fue un predio ubicado en el Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio, lugar en el que encontraron tres máquinas dispensadoras con logotipos de Petróleos Mexicanos.

Sin embargo, y pese a la existencia de un tanque para 80 mil litros, este se encontraba vacío, sin hidrocarburo.

Ahí solo se encontró un contenedor pequeño con unos 120 litros de gasolina de aparente origen ilegal.

En ninguna de las acciones se reportaron personas detenidas, aunque los inmuebles quedaron bajo el resguardo federal.