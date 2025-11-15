Concilia Profeco 70% de quejas en primer día del Buen Fin

Como parte de sus acciones para vigilar el comportamiento comercial de proveedores y prestadores de servicios durante la 15 edición del Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa que, con corte a las 16:00 horas del jueves recibió 17 inconformidades de las cuales se concilió el 70%. El monto recuperado por las conciliaciones realizadas es de $39,513.11 pesos a favor de las y los consumidores. Otras tres inconformidades se encuentran en trámite, una no tuvo datos suficientes para atención y una más no era competencia de la Profeco.

Los motivos de los reclamos son: incumplimiento de promoción (5), no respetar precio anunciado (5), incumplimiento de oferta (2), negativa a la venta de productos en existencia (1), información incorrecta sobre el producto (1), cobro indebido (1), negativa a la entrega (1) y términos y condiciones abusivos (1).

Los estados donde se han presentado las inconformidades son Hidalgo y Ciudad de México, con tres cada uno; Estado de México, dos, y Quintana Roo, Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Baja California Sur, Colima y Coahuila una inconformidad cada uno. Por proveedores la mayoría de los reclamos son para Walmart, seguido por Soriana y Coppel.

Respecto a las asesorías brindadas a las personas consumidoras, al corte se han brindado 796, de las cuales 790 se proporcionaron en las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco).

La mayoría (458) están relacionadas con los derechos de los consumidores, trámites que realiza Profeco (217) y orientación para atención de otras autoridades (115).

Las seis asesorías restantes se brindaron a través del Teléfono del Consumidor, por cancelación de compra (3) e incumplimiento de promoción (3).

Asimismo, la Profeco informa que los productos de los que se han recibido más quejas son: pantallas, con cuatro inconformidades; electrodomésticos, ropa y zapatos, alimentos y bebidas, y computadoras y Laptop con dos quejas cada rubro, y pañales para bebé, transporte-automotriz, accesorios para ropa y línea blanca cuentan con una queja.

Para evitar abusos e irregularidades contra la población consumidora, se han colocado 387 preciadores y 190 decálogos, se han llevado a cabo 33 acciones de vigilancias y monitoreado 457 productos.