Consume incendio 4 jacales del San José III

Durango, Dgo.

Tres jacales construidos con materiales frágiles fueron destruidos por el fuego en un aparatoso incendio ocurrido en el fraccionamiento San José III.

En el hecho, aunque aparatoso, no se reportaron personas lesionadas en los informes elaborados por las autoridades.

Los hechos ocurrieron en viviendas de madera y cartón que se encuentran a un costado del viejo trazado de ferrocarril y, según trascendió, eran la vivienda de una misma familia..

El siniestro fue tan fuerte que, cuando llegó el Cuerpo de Bomberos, ya era imposible salvar pertenencias de las víctimas.

Sin embargo, se evitó que el fuego se propagara a otras construcciones de materiales similares. En total, las llamas dañaron cuatro construcciones.