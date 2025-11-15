Destacan en ITD importancia de la tecnología en la vida diaria

El Instituto Tecnológico de Durango (ITD) fue sede del InTech Day 2025, evento organizado por el Departamento de Sistemas y Computación en colaboración con la empresa INT Intelligence & Telecom Technologies, con el propósito de promover el intercambio de conocimientos y experiencias sobre innovación, inteligencia artificial, ciberseguridad y telecomunicaciones.

En el presidium se contó con la presencia del Dr. Guillermo de Anda Rodríguez, director del Instituto Tecnológico de Durango, quien ofreció las palabras de bienvenida y realizó la declaratoria inaugural del evento.

También formaron parte del presidium las autoridades: M.A.P. Héctor Flores Cabral, Subdirector de Servicios Administrativos; M.C. Rossana Faviola Zúñiga Meraz, Subdirectora de Planeación y Vinculación; Lic. Juan José Marín, Director Comercial Ejecutivo de INT Intelligence & Telecom Technologies; M.T.I. Aníbal Roberto Saucedo Rosales, Jefe del Departamento de Sistemas y Computación; M.C. José Antonio Gutiérrez Reyes, Secretario General de la Delegación D-V-36 de la Sección 61 del SNTE; M.C. César Iván Barraza Castañeda, Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación; y la C. Ana Cesia Alvarado Cisneros, Vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del ITD.

Durante la ceremonia, el Lic. Juan José Marín dio inicio con la exposición de motivos, destacando la importancia de la tecnología en nuestra vida diaria y el papel fundamental de la colaboración entre empresas e instituciones educativas para fortalecer el conocimiento y la innovación.

El InTech Day 2025, bajo el lema “Transformando con talento y colaboración”, reunió a especialistas de talla nacional e internacional en un día con cinco conferencias magistrales, en colaboración con CISCO, Tangerine México, INT, Google SecOps y SAS, quienes compartieron sus conocimientos sobre tendencias tecnológicas, inteligencia artificial, ciberseguridad e innovación.

Este tipo de encuentros fortalecen la formación integral de nuestros estudiantes, impulsando el aprendizaje práctico, el pensamiento crítico y la vinculación con el sector productivo.

El Instituto Tecnológico de Durango reafirma su compromiso con la educación de calidad, formando ingenieras e ingenieros capaces de generar soluciones que transforman positivamente a la sociedad.