El sistema de presas de Durango se encuentra por debajo del 50% de su capacidad total (46.9%).

Durango, Dgo

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó sobre un amplio rango de temperaturas en la entidad de Durango, con heladas registradas en las zonas altas y un ambiente caluroso en el extremo sur. Al mismo tiempo, el sistema de presas continúa en niveles moderados, aunque dos embalses registran llenado por encima del 100%.

El clima en Durango registró contrastes notables, con la mayor parte del estado sin precipitación (0.0 mm).

Helada Severa: La temperatura más baja fue de -6.0 grados centígrados en La Rosilla, municipio de Guanaceví .

. Otros Puntos Fríos: También se registraron temperaturas mínimas bajo cero en Santa Bárbara, con -1.0 grados centígrados , y Navíos, con -2.0 grados centígrados .

. Máximas Extremas: La temperatura más alta de la jornada se reportó en Tamazula, con 40.0 grados centígrados .

. Capital: El Observatorio Meteorológico de Durango registró una temperatura máxima de 29.8 grados centígrados y una mínima de 8.6 grados centígrados .

El nivel de almacenamiento total de las principales presas del estado de Durango se encuentra en 2,009.741 Mm³, lo que representa el 46.9% de la capacidad total del sistema.

Dos embalses menores reportaron llenado total y superior:

La Presa Peña del Águila registró un porcentaje de llenado del 100.6% .

. La Presa Santiago Bayacora se situó en el 100.1% de su capacidad . En cuanto a las presas más grandes:

. La Presa Lázaro Cárdenas se mantiene al 45.4% de su capacidad .

. La Presa Francisco Zarco se encuentra al 61.0% de su capacidad .

. El nivel más bajo de almacenamiento se localizó en la Presa Villa Hidalgo, con 36.0% .