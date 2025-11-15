spot_img
sábado, noviembre 15, 2025

El sistema de presas de Durango se encuentra por debajo del 50% de su capacidad total (46.9%).

Durango, Dgo

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó sobre un amplio rango de temperaturas en la entidad de Durango, con heladas registradas en las zonas altas y un ambiente caluroso en el extremo sur. Al mismo tiempo, el sistema de presas continúa en niveles moderados, aunque dos embalses registran llenado por encima del 100%.

El clima en Durango registró contrastes notables, con la mayor parte del estado sin precipitación (0.0 mm).

  • Helada Severa: La temperatura más baja fue de -6.0 grados centígrados en La Rosilla, municipio de Guanaceví.
  • Otros Puntos Fríos: También se registraron temperaturas mínimas bajo cero en Santa Bárbara, con -1.0 grados centígrados , y Navíos, con -2.0 grados centígrados.
  • Máximas Extremas: La temperatura más alta de la jornada se reportó en Tamazula, con 40.0 grados centígrados.
  • Capital: El Observatorio Meteorológico de Durango registró una temperatura máxima de 29.8 grados centígrados y una mínima de 8.6 grados centígrados.

El nivel de almacenamiento total de las principales presas del estado de Durango se encuentra en 2,009.741 Mm³, lo que representa el 46.9% de la capacidad total del sistema.

Dos embalses menores reportaron llenado total y superior:

  • La Presa Peña del Águila registró un porcentaje de llenado del 100.6%.
  • La Presa Santiago Bayacora se situó en el 100.1% de su capacidad.
    En cuanto a las presas más grandes:
  • La Presa Lázaro Cárdenas se mantiene al 45.4% de su capacidad.
  • La Presa Francisco Zarco se encuentra al 61.0% de su capacidad.
  • El nivel más bajo de almacenamiento se localizó en la Presa Villa Hidalgo, con 36.0%.
