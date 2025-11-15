Espera Canacope aumenten ventas este fin de semana

Hasta 50 por ciento con motivo del Buen Fin

Los comerciantes en pequeño esperan que sus ventas se incrementen un 50 por ciento durante este fin de semana en que se realiza el “Buen Fin”, informó Beatriz Zamora, consejera de Canacope, mientras los locatarios colocaban sus productos en la calle Patoni, que estará cerrada durante viernes y sábado.

Al referirse a la estrategia del “Buen Fin”, la entrevistada indicó que la mayoría de los comerciantes se prepararon muy buen, “ahora sí que estamos haciendo todo el esfuerzo que nos queda para poder cerrar este año; compensar las pérdidas, indiscutiblemente no pedimos lo perdido, sino más que nada que nuestros negocios sigan sobreviviendo, que sigan haciendo frente”, dijo.

Con respecto al cierre de la calle Patoni, recordó que las autoridades otorgaron el permiso para viernes y sábado, desde la calle Isauro Venzor hasta 5 de Febrero, mientras que se mantendrá libre el paso por la calle Pino Suárez, para indicar que realmente los comerciantes se prepararon bien para estas fechas, con productos más variables, para que los ciudadanos aprovechen el “Buen Fin”, ya que ofrecerán buenos precios.

“Realmente esperamos que esto nos repunte, esperamos buenas ventas, ayer jueves hubo mucho movimiento, esperamos que sea lo doble este fin de semana”, insistió, al indicar que los comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño esperan un incremento del 50 por ciento, o incluso más durante el “Buen Fin”, por lo que se prepararon con productos más novedosos, de última moda, para que la ciudadanía acuda y aproveche los precios que se tendrán en estos días.