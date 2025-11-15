Estuvieron a nada de volcar por culpa de un bache

Mezquital, Dgo.

Una familia de 7 integrantes se llevó un gran susto en el accidente en el que su camioneta quedó a centímetros de un barranco tras una salida del camino provocada por un bache.

La unidad siniestrada es una Chevrolet Silverado de color gris que era conducida por Román Santana Morales, quien era acompañado por 7 personas, entre niños y adultos.

Los hechos ocurrieron en la carretera Mezquital – Huazamota, en el tramo La Candelaria – Guajolota.

Según le explicó Román a las autoridades, se encontraron con un bache de gran tamaño y sus reflejos lo llevaron a dar un volantazo.

Sin embargo, en medio de este salieron del camino y avanzaron varios metros fuera de la carretera, por fortuna sin volcar, pero con una fuerte sacudida a todos los ocupantes.

Personal policíaco que recorría la zona se ofreció para llevarlos al Hospital de La Guajolota, pero rechazaron tal acción, afirmando que sus golpes eran leves.