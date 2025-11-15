Informales 40% de tortillerías locales

Situación afecta las ventas que se tienen actualmente: Industriales

Por: Martha Medina

La competencia desleal que se presenta en el caso de la elaboración y venta de las tortillas supera el 40 por ciento en la entidad, que se encuentra en la informalidad, señaló Antonio de la Torre, presidente de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla, quien dijo que esta situación afecta mucho las ventas que se tienen actualmente.

Recordó que anteriormente se estimaba que en Durango la informalidad era de un 30 por ciento “pero nos hemos quedado cortos, ya que precisamente a raíz del acuerdo Maíz-Tortilla nos hemos dado cuenta que hay lugares en México donde llega hasta un 70 por ciento”, dijo.

Ante estas cifras, consideró que aquí hay más del 40 por ciento en la informalidad, conservadoramente, aunque agregó que muchas veces estos datos se basan en negocios que se dan de alta en Hacienda, pero se les considera informales porque no cumplen con obligaciones como el seguro social y otras cuestiones, que llevan a la informalidad y provocan aumentos al precio de la tortilla porque hay una competencia desleal.

Reconoció que esta afectación se refleja en las ventas que tienen las tortillerías formales, pues aspectos como la promoción de tiendas de autoservicio que ofrecen este alimento muy económico, afecta a los negocios establecidos porque sus ventas representan el 5% del consumo nacional.

El empresario indicó que esta situación afecta incluso el acuerdo Maíz-Tortilla, que de manera inicial se contempló que era para bajar el precio del producto, pero la negociación a la que se llegó fue la estabilización del precio, lo cual se logró desde el mes de junio pues no se ha presentado ningún incremento.

Sin embargo, consideró que aunque se tienen beneficios del acuerdo mencionado, también se determinó que a nivel central se puedan hacer denuncias por negocios informales, para que a nivel local se contrarresten estas situaciones, lo cual incluso se podrá hacer de manera anónima, para que las autoridades actúen en consecuencia.