Le ganó la ambición y lo detuvieron al hacer su segundo “jale” del día

Gómez Palacio, Dgo.

Un sujeto de 20 años de edad que ya tenía consigo un cuantioso botín tras robar en una vivienda, decidió hacer un segundo ‘trabajo’ y acabó en manos de la Policía Estatal.

Se trata de Francisco Daniel O., de 20 años de edad y domicilio en el fraccionamiento Villa Las Misiones del municipio de Gómez Palacio

De acuerdo al reporte oficial, entró a una casa de Rinconada Bugambilias y logró un botín de poco más de 26 mil pesos, además de algunos objetos de valor.

Sin embargo, en lugar de huir, decidió entrar también a la casa de al lado; fue ahí donde su propietaria lo detectó y llamó al número de emergencias, lo que permito la detención por parte de la Policía Estatal.

Al momento del arresto, llegó también el vecino inicialmente afectado, quien señaló el cuantioso robo, en el que el ladrón ya iba cargado con una gran cantidad de billetes de 500 pesos.

Francisco Daniel fue trasladado a la Vicefiscalía de La Laguna y entregado al agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor.