Murió otra víctima de la volcadura del Jeep 

Durango, Dgo.

Luego de permanecer internada un par de días a causa de las lesiones sufridas en una volcadura ocurrida en el municipio de Vicente Guerrero, este sábado se confirmó la muerte de una adolescente de 16 años de edad, segunda víctima mortal del percance.

Se trata de Mía Andrre Quiñones Alvarado, de 16 años y domicilio en la calle César Guillermo Meraz del centro de dicha cabecera.

Antes había fallecido Gael Gerardo Anguiano Pacheco, de la misma edad y habitante de la calle Matamoros de la misma ciudad.

Tal y como Contacto Hoy le informó, los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la noche cuando ambas víctimas, junto a dos amigos más, iban en un Jeep Rubicon por el camino al poblado San Francisco Javier.

Ahí perdieron el control al perder un neumático y volcaron, lo que derivó en graves lesiones de ambas víctimas. El muchacho murió en la escena, mientras que Mía perdió la vida en el Hospital General 450.