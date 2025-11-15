Murió tras caer de un segundo piso en una obra negra

Durango, Dgo.

Un paisano de 77 años de edad murió en el hospital que recibía atención médica tras caer de unos 6 metros de altura cuando supervisaba una obra negra.

La persona fallecida es el señor Francisco Duarte de 77 años de edad, quien radicaba en Chicago, Illinois, pero era originario de Durango, donde se encontraba cuando ocurrió el percance.

Según el informe elaborado por las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado martes 11 de noviembre en el fraccionamiento Benito Juárez, en una obra en construcción de su propiedad.

El adulto mayor fue a supervisar los trabajos y, cayó de una escalera sin baranda de forma accidental, lo que derivó en lesiones múltiples, incluida una en la región craneal, que fue la más grave de todas.

De inmediato fue llevado a recibir atención médica en el Hospital General 450, pero tras las primeras atenciones fue derivado a un centro médico privado de la avenida Enrique Carrola Antuna.

Por desgracia, su evolución no fue la deseada y este sábado se confirmó su fallecimiento por las lesiones que sufrió.