Obituario 15 de noviembre de 2025

FUNERALES HERNANEZ (ANALCO)

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Sr. Luis César Díaz Gallegos, de 46 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Clásica A se está velando el cuerpo de la Sra. Socorro Mejía Juárez, de 63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo del Sr. Ricardo Villaseñor de los Santos, de 61 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Ad Regnum Dei se está velando el cuerpo de la Sra. Lorena Torres Cervantes, de 48 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Humanitas se está velando el cuerpo del el Sr. Ricardo Herrera Gómez, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido 15 de Septiembre se está velando el cuerpo de la Sra. Patricia Romero Hernández, de 64 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en localidad Parras de la Puente, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. María Patrocinio Vargas Guardado, de 93 años, sus honras y sepelio están pendientes