Piden comprar en Buen Fin a comercios locales

Llama la regidora Mariana Verduga a los duranguenses para que durante este Buen Fin den preferencia al consumo local, a comprar a los comerciantes de aquí, para contribuir a fortalecer la economía de todos y con ello, solventar la inflación que se tiene actualmente, que es de las más altas en el país.

Al referirse al Buen Fin, hizo un llamado a la población en general, para que durante estos días se hagan muchas compras locales, “apoyemos a esos pequeños negocios, a las mujeres emprendedoras, a esos artistas duranguenses que existen y comercian algún tipo de producto”, dijo.

Indicó que es necesario que se hagan estrategias para ayudar a reactivar la economía, para indicar que los regidores no deben ser omisos como representantes ciudadanos ante esta situación.

Consideró que deben ayudar a realizar estrategias para enfrentar esta situación, al igual que el gobierno municipal, para que de manera coordinada se pueda solventar la inflación que se tiene actualmente en esta ciudad, que es de un 4.1 por ciento, cifra que coloca a Durango en un tercer lugar a nivel nacional, con un porcentaje elevado, en comparación con otras entidades.

“Es necesario que seamos conscientes y prudentes con el tema de las compras que se realicen en este Buen Fin, porque se trata de un tema que afecta mucho a los que menos tienen”, recalcó al insistir en que debe apoyarse al comercio local en los siguientes días.