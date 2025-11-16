Está vivo! Confirman que pequeño sobrevivió a cesárea practicada a su mamá sin vida

Durango, Dgo.

Está vivo, aunque grave, el bebé cuya madre fue llevada sin signos vitales al Hospital Materno Infantil este domingo por la tarde, según una nueva versión confirmada por las autoridades.

Inicialmente había trascendido que tanto infante como su madre de 19 años habían fallecido tras una crisis médica repentina, en el que la joven llegó ya sin vida al Hospital Materno Infantil, información que después se rectificó.

Tal y como Contacto Hoy le informó, fue a eso de las 18:30 horas de este domingo cuando Yamilet Hernández Gallegos, de 19 años de edad, fue trasladada al centro médico inconsciente por causas hasta ahora no determinadas.

Una vez ahí, el personal de Urgencias decidió hacer una cesárea y en esta lograron salvar la vida del bebé, un varón que nació a las 37 semanas de gestación.

Sin embargo, su condición es grave, por lo que se reportó que se encuentra en terapia intensiva neonatal, área en la que el personal médico se esfuerza por su mejoría.

El cuerpo de su joven madre, quien tenía su domicilio en la colonia Juan Lira, será sometido a la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

